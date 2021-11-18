سقوط صاحب مخبز بحوزته 8 أطنان دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء فى حلوان

كتب عبد الرحمن سيد

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في القبض على صاحب مخبز بلدى فى حلوان، لاتهامه بتجميع الدقيق المدعم للاتجار به فى السوق السوداء، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم التموينية المتنوعة.. فقد تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مسئول عن مخبز بلـدى، كـائن بدائرة قسم شرطة حلوان، لإدارته المخبـز بدون ترخيص وقيامه بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدى المدعم والمنصرف حصصاً للمخابز البلدية المرخصة، بقصد الاتجار به بالسوق السوداء غاشاً بذلك جمهور المستهلكين وعُثر بداخل المخبز على 8,750 طن دقيق بلدى مدعم.

وبمواجهتـه اعترف بإدارته المخبـز بـدون تـرخيـص وحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.