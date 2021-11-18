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سقوط صاحب شركة بحوزته 62 ألف قطعة مستلزمات طبية فاسدة بالقاهرة

الخميس، 18 نوفمبر 2021 12:59 م
سقوط صاحب شركة بحوزته 62 ألف قطعة مستلزمات طبية فاسدة بالقاهرة مستلزمات طبية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في القبض على صاحب شركة بحوزته 62 ألف عبوة مستلزمات طبية مجهولة المصدر قبل بيعها على المواطنين، وحرر محضر بالواقعة.

 

وتمكنت حملة تموينية، في ضبط 62750 عبوة مستلزمات طبية "كمامة – محلول طبى" بدون مستندات "مجهولة المصدر" وذات الأثر البالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة بحوزة مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

 

 


امن القاهرة

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