اليوم السابع
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سقوط تاجر عملة بالسوق السواء بحجم تعاملات 62 مليون جنيه

الخميس، 18 نوفمبر 2021 11:08 م
سقوط تاجر عملة بالسوق السواء بحجم تعاملات 62 مليون جنيه كلابش، أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

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نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية، لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال التحويلات المالية غير المشروعة، بالمخالفة للقانونن فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التحويلات المالية غير المشروعة.
 
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العام والجريمة المنظمة قيام (صاحب شركة أدوات منزلية- مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بمحافظة الإسكندرية) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى إجراء عمليات تحويلات مالية غير مشروعة، مستغلاً قيام إحدى الدول بوضع قيود لإستخدام بطاقات الدفع الإلكترونى الصادرة لمواطنيها من بنوك داخلها فى إجراء عمليات سحب من ماكينات الصرف الآلى داخل الدولة المنوه عنها.
 
حيث يقوم المذكور بالإتفاق مع بعض عملائه من تلك الدولة المقيمين داخل البلاد على استخدام بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وبأشخاص يحملون ذات الجنسية "مقيمون بدولتهم"، فى إجراء عمليات بيع وهمية لهم من خلال ماكينات البيع الخاصة بشركة الأدوات المنزلية المملوكة له.
 
ويتم تحصيل قيمة تلك العمليات الوهمية بحساب الشركة بأحد البنوك المصرية، ويقوم عقب ذلك بسحب قيمة تلك العمليات من حساب الشركة بالبنك، وتسليمها لعملائه من الذين يحملون ذات الجنسية مقابل عمولة يتحصل عليهابالمخالفة للقانون.
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه غير المشروع، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى (62 مليون جنيه مصرى) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

التحويلات المالية

جرائم الأموال العام

اخبار الحوادث

وزارة الداخلية

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