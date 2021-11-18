سقوط المتهمين بالسطو المسلح على سيارة شركة فى الشرقية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط مرتكبى واقعة شروع فى سرقة سيارة تابعة لإحدى الشركات بالشرقية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة، وتكثيفاً لجهود كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية من (مندوب مبيعات بإحدى الشركات، ومشرف مبيعات بذات الشركة، سائق سيارة ملك وكيل بذات الشركة) بقيام 4 أشخاص "مُلثمين" بالترجل من سيارة ملاكى وبحوزتهم أسلحة نارية أثناء توقفهم أمام أحد المحال بدائرة المركز، وقيام أحدهم بإطلاق أعيرة نارية تجاه صندوق السيارة وأحد إطاراتها وهروبهم دون الاستيلاء على شئ عقب مطاردة الأهالى لهم.

توصلت تحريات فرق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية إلى تحديد مرتكبى الواقعة (6 أشخاص - جميعهم مُقيمين ببندر بلبيس).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وقرر أحدهم بأنه نظراً لإمتلاكه محلين لبيع السجائر وعلمه بخط سير مندوبى الشركة عقد العزم على ارتكاب الواقعة وفى سبيل تنفيذ مخططه قام بالاتفاق مع باقى المتهمين وأعدوا أسلحة نارية وسيارات لتنفيذ مخططهم.

وأضاف المتهم بقيامه بتاريخ الواقعة وباقى المتهمين بالتوجه إلى محل البقالة المُشار إليه مستقلين سيارة ملاكى ، وبحوزتهم أسلحة نارية وعقب مشاهدتهم للمجنى عليهم قاموا بإطلاق عدة أعيرة نارية تجاه السيارة النقل وحاول المتهم الخامس فتح بابها "باستخدام جاكوش" إلا أن الأهالى قاموا بمطاردتهم فلم يتمكنوا من سرقة أية متعلقات وقاموا بالهرب بمواجهة باقى المتهمين بما جاء بإعترافات المتهم الأول أيدوها، وتم بإرشادهم ضبط (بندقية آلية - بندقية خرطوش - مسدس – طبنجة- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة "المستخدمين فى إرتكاب الواقعة").