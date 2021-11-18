سقوط أمطار خفيفة على عدد من أحياء بورسعيد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

سقطت أمطار خفيفة، مساء اليوم الخميس، على عدد كبير من شوارع أحياء محافظة بورسعيد، ظلت دقائق معدودة.. وشهدت محافظة بورسعيد، منذ قليل، سقوط خفيف للأمطار بالتزامن مع موجة الطقس السيئ التي تضرب عدد من المحافظات المصرية.

وعلى الرغم من سقوط الأمطار إلا أن درجات الحرارة لم تشهد انخفاضاً ملحوظاً، ويرتدي المواطنون الملابس الصيفية.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أنه من المتوقع أن تشهد البلاد حالة من عدم الأستقرار فى الأحوال الجوية يومى السبت والأحد، حيث يؤثر منخفض سطحى يصاحبه حوض بارد متعمق فى طبقات الجو العليا يؤدى إلى سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الوجه البحرى قد تكون مصحوبة بحبات البرد ونشاط الرياح على فترات متقطعة .

كما تسقط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب الوجه البحرى تصل خفيفة لمتوسطه على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناه وسيناء وشمال الصعيد كما تمتد فرصة الأمطار المتوسطة على منطقة خليج السويس يوم الاحد.