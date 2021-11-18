اليوم السابع
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روسيا تسلم مستشفى فى مدينة درعا بسوريا مساعدات إنسانية

الخميس، 18 نوفمبر 2021 04:04 ص
روسيا تسلم مستشفى فى مدينة درعا بسوريا مساعدات إنسانية مساعدات طبية _ صورة أرشيفية
كتب وكالات

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استلم المستشفى فى مدينة درعا السورية شحنة مساعدات إنسانية روسية، أرسلتها إدارة شؤون الرئيس الروسي، بحسب"روسيا اليوم" .

 

وقال فلاديمير لونكوف، مدير دائرة الإمدادات المادية والتقنية فى إدارة شؤون الرئيس الروسي : "اليوم تم إيصال المساعدات الإنسانية التى تضم ألف حزمة غذائية لألف عائلة. وهى تكفى لعائلة واحدة لمدة أسبوع".

 

وأضاف أن شحنة المساعدات تضم أيضا مولد طاقة يعمل بوقود الديزل، بقوة ألف كيلوواط، وهو قادر على ضمان عمل المستشفى والمعدات فيه.

 

وتجدر الإشارة إلى أن ضمان الكهرباء يعتبر إحدى القضايا الرئيسية فى المدينة، ويحتاج المستشفى إلى الطاقة الكهربائية باستمرار.

 


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