اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رئيس معهد "روبرت كوخ" يصف حالة وباء كورونا فى ألمانيا بالـ"قاتمة"

الخميس، 18 نوفمبر 2021 11:30 م
رئيس معهد "روبرت كوخ" يصف حالة وباء كورونا فى ألمانيا بالـ"قاتمة" اجراءات مكافحة فيروس كورونا
برلين /أ ش أ/

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وصف رئيس معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية لوثار ويلر، حالة جائحة كورونا فى ألمانيا بأنها "قاتمة ولم يسبق لها مثيل".

واضاف ويلر - فى تصريح اليوم الخميس - أن عدد الإصابات الجديدة الفعلية ثلاثة أضعاف العدد المسجل رسميًا، مشيرا إلى أنه لأول مرة، بلغ معدل انتشار العدوى أكثر من 60 ألف إصابة جديدة.

وذكر ويلر - فى خطاب غاضب عاطفى رسم صورة دراماتيكية لوضع كورونا فى ألمانيا - أن عدد الإصابات الجديدة يرتفع بشكل حاد، ووفقًا لويلر ، فهو أعلى بكثير مما هو معروف، لافتا الى انه يمكن توقع حدوث مئات الوفيات كل يوم قريبًا.

وقال ويلر - فى نقاش عبر الإنترنت مع رئيس الوزراء السكسونى مايكل كريتشمر أمس - "إن قلة تسجيل الأرقام الحقيقية آخذة فى الازدياد".

وأضاف أنه مقابل كل 50 ألف إصابة؛ يتم تسجيلها كل يوم "هناك ضعف أو ثلاثة أضعاف هذا العدد على الأقل".

 


رئيس معهد روبرت كوخ

وباء كورونا

ألمانيا

كورونا في المانيا

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