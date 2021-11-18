رئيس معهد "روبرت كوخ" يصف حالة وباء كورونا فى ألمانيا بالـ"قاتمة"

برلين /أ ش أ/

وصف رئيس معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية لوثار ويلر، حالة جائحة كورونا فى ألمانيا بأنها "قاتمة ولم يسبق لها مثيل".

واضاف ويلر - فى تصريح اليوم الخميس - أن عدد الإصابات الجديدة الفعلية ثلاثة أضعاف العدد المسجل رسميًا، مشيرا إلى أنه لأول مرة، بلغ معدل انتشار العدوى أكثر من 60 ألف إصابة جديدة.

وذكر ويلر - فى خطاب غاضب عاطفى رسم صورة دراماتيكية لوضع كورونا فى ألمانيا - أن عدد الإصابات الجديدة يرتفع بشكل حاد، ووفقًا لويلر ، فهو أعلى بكثير مما هو معروف، لافتا الى انه يمكن توقع حدوث مئات الوفيات كل يوم قريبًا.

وقال ويلر - فى نقاش عبر الإنترنت مع رئيس الوزراء السكسونى مايكل كريتشمر أمس - "إن قلة تسجيل الأرقام الحقيقية آخذة فى الازدياد".

وأضاف أنه مقابل كل 50 ألف إصابة؛ يتم تسجيلها كل يوم "هناك ضعف أو ثلاثة أضعاف هذا العدد على الأقل".