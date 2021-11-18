اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 نوفمبر 2021 11:36 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس "الشيوخ" يضع إكيل الزهور على قبر الجندى المجهول بساحة الكرملين.. صور

الخميس، 18 نوفمبر 2021 10:34 ص
رئيس "الشيوخ" يضع إكيل الزهور على قبر الجندى المجهول بساحة الكرملين.. صور المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ
كتبت - نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
قام المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، صباح اليوم، يصاحبه وفد برلماني من المجلس بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول بساحة الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو. 
 
جاء ذلك بحضور فريت مباركوفيتش محمد شين، نائب رئيس لجنة العلاقات الدولية بمجلس الفيدرالية ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية الروسية، والوزير المفوض محمد شوقي زعزوع القائم بالأعمال بالانابة في سفارة جمهورية مصر العربية في روسيا.
 
يأتى ذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها  المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ إلى روسيا الاتحادية، بدعوة من رئيسة مجلس الاتحاد الفيدرالي الروسي، ويضم الوفد البرلمانى المصرى الدكتور عبدالحي عبيد رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، المستشار محمود عتمان امين عام المجلس والنائبة نهى احمد زكى امين سر لجنه الطاقة والبيئة والقوى العاملة.
aec78f81-ba66-40d1-af24-bb3e56605e68
 

d340d476-9f31-4d51-869e-6c33558bdc2a
 

f99cc06e-946f-47ae-866c-738e06245d8d
 

 


مجلس الشيوخ

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

الكاملين روسيا

زيارة

الجندى المجهول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة