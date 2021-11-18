رئيس "الشيوخ" يضع إكيل الزهور على قبر الجندى المجهول بساحة الكرملين.. صور

كتبت - نور على

قام المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، صباح اليوم، يصاحبه وفد برلماني من المجلس بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول بساحة الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو.

جاء ذلك بحضور فريت مباركوفيتش محمد شين، نائب رئيس لجنة العلاقات الدولية بمجلس الفيدرالية ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية الروسية، والوزير المفوض محمد شوقي زعزوع القائم بالأعمال بالانابة في سفارة جمهورية مصر العربية في روسيا.

يأتى ذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ إلى روسيا الاتحادية، بدعوة من رئيسة مجلس الاتحاد الفيدرالي الروسي، ويضم الوفد البرلمانى المصرى الدكتور عبدالحي عبيد رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، المستشار محمود عتمان امين عام المجلس والنائبة نهى احمد زكى امين سر لجنه الطاقة والبيئة والقوى العاملة.