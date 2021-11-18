دول غرب إفريقيا "إيكواس" تفرض عقوبات على مسؤولين فى مالى بينهم رئيس الوزراء

كتب وكالات

فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" عقوبات ضد أعضاء بالحكومة الانتقالية فى مالى بمن فيهم رئيسها، لكن من دون أن تشمل الكولونيل الذى قاد الانقلاب العسكرى العام الماضى، بحسب "الشرق بلومبرج".

وفقاً لوثيقة من المنظمة الإفريقية اطّلعت عليها وكالة "فرانس برس"، تأتى عقوبات "إيكواس" بعد انقلابين متتاليين فى مالى فى أغسطس 2020 ومايو 2021 وشكوك بشأن نيّة النظام هناك إجراء انتخابات عامة بحلول 27 فبراير المقبل.

ويُعدّ رئيس الوزراء شوجيل كوكالا مايغا أرفع شخصية مدرجة فى قائمة العقوبات الجديدة التى تضم أيضاً أسماء 27 وزيراً من الحكومة الانتقالية.

لكن لم يرد فى القائمة اسم الكولونيل آسيمى جويتا الرئيس الانتقالى ورئيس المجلس العسكرى منذ الانقلاب. وضمّت قائمة العقوبات أعضاء "المجلس الوطنى الانتقالي" البالغ عددهم 121 عضواً والذى يعمل بمثابة برلمان مؤقت.

وتم تجميد أصول جميع المدرجين فى القائمة إضافة إلى منعهم من السفر إلى دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.

وقرر قادة "إيكواس" الذين عقدوا اجتماعاً فى 7 نوفمبر فرض عقوبات على جميع المسؤولين الذين، بنظرهم، يماطلون فى إجراء انتخابات عامة موعودة من أجل تشكيل حكومة منتخبة ديمقراطياً بعد انقلابين عسكريين.