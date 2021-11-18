اليوم السابع
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أكرم القصاص
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دفاعات السعودية تدمر طائرة مسيّرة مفخخة حاولت الهجوم على مطار أبها الدولي

الخميس، 18 نوفمبر 2021 03:00 ص
دفاعات السعودية تدمر طائرة مسيّرة مفخخة حاولت الهجوم على مطار أبها الدولي تدمر طائرة مسيّرة مفخخة
كتب وكالات

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أعلن التحالف العربى فى اليمن،  نجاح الدفاعات السعودية فى اعتراض وتدمير مُسيرة حاولت استهداف مطار أبها الدولي، وفقا لـ"العين الإخبارية".

 

وبحسب التحالف العربى، فإن هذه العملية محاولة تصعيد عدائية وعبثية لاستهداف المدنيين بالمطارات المدنية والمدن الآهلة بالسكان.

 

وتعهد التحالف العربى باتخاذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر الهجمات العدائية العابرة للحدود.

 

وأضاف: "المطارات المدنية والمدنيون خط أحمر وسنضرب بحزم فى إطار القانون الدولى الإنساني".

 

والإثنين، أعلن التحالف العربى بقيادة السعودية، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها مليشيات الحوثى باتجاه مدينة خميس مشيط جنوب غربى المملكة.

 

يأتى هذا بعدما نجحت دفاعات التحالف العربى فى اليمن، صباح الجمعة، فى اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه مدينة جازان.

 

وتستمر المليشيات الانقلابية فى استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التى تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

 

 


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