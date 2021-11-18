دراسة توضح كيف يساعد الكاري فى إبطاء ظهور الشعر الأبيض

كتبت إيناس البنا

شيب الشعر يكون مقلقا عندما يحدث في وقت مبكر من العمر، وبمرور الوقت، تنتج بصيلات الشعر لونًا أقل، ويحدث هذا عادةً بعد 35 عامًا من العمر، وتشير الأدلة أن عوامل مثل الإجهاد والبيئة تلعب دورًا رئيسيًا فى هذا الإطار.

وفقًا لدراسة جديدة حسب موقع " timesnownews"، هناك عشب يمكن أن يساعد في منع ظهور الشيب.

العشبة التي تقي شعرك من الشيب



على الرغم من وجود علاجات كيميائية، إلا أن هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعد في تأخير العملية، وفقا للباحثين يمكن لمكون شهير في طعام جنوب الهند أن يصنع العجائب لصحة الشعر، وهو أوراق الكاري.

وفقًا لتقرير نُشر في المجلة الدولية لأبحاث PharmaTech ، فإن الاستخدام الموضعي لأوراق الكاري يمكن أن يبطئ تبييض الشعر دون الإضرار بالأصباغ، تعتبر أوراق الكاري مصدرًا غنيًا بفيتامين C و D و B والحديد.

ووفقًا لمؤلفي الدراسة ، فإن مكون " مورايا كوينيجي" في أوراق الكاري يمكن أن يحافظ على لون الشعر الأسود، فقد أثبتت الدراسات في وقت سابق كيف يمنع فيتامين ب و د فقدان لون الشعر.

الأطعمة التي يجب تجنبها لمنع الشيب المبكر



ربطت الدراسات تناول الملح الزائد بارتفاع ضغط الدم (ارتفاع ضغط الدم) وأمراض الكلى - 2300 ملجم وما فوق من الملح تعتبر كمية غير صحية، بشكل غير مباشر ، يرتبط تبييض الشعر وشيبه المبكر بارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض القلب. ولوحظت آثار مماثلة على الاستهلاك الزائد للسكر.

قد يبدو الأمر غريبًا ، لكن للسكر تداعيات على تساقط الشعر ويمكن أن يكون له تأثير سلبي على تصبغ الشعر. يُعزى هذا التأثير إلى إنتاج الجذور الحرة في الجسم - وهي سبب رئيسي لشيب الشعر المبكر والشيخوخة.