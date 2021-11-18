حياة كريمة ببنى سويف.. إنشاء وحدة إسعاف بقرية أبو شربان فى مركز ببا

تشهد قرية أبوشربان التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف، العمل فى مشروع إنشاء وحدة إسعاف بالقرية لخدمة القرية والقرى التابعة لها فى مبادرة حياة كريمة.
وقال مدحت صلاح رئيس مدبنة ببا، إنه جرى العمل فى مشروع إنشاء وحدة الإسعاف بقرية أبوشربان "نموذج1" بعدد 2 سيارة، والتى جرى إنشاؤها تحت إشراف الجهاز المركزى للتعمير على مساحة 270 مترا.
وأضاف مدحت صلاح، أن وحدة الإسعاف ستقدم الخدمات الفورية لقرى الوحدة المحلية لصفط راشين، مشيراً إلى أنه يجرى العمل فى الصبة العادية للمبنى المكون من دور أرضى "استقبال و2 استراحة" بجانب جراج.
حياة كريمة ببنى سويف.. إنشاء وحدة إسعاف بقرية أبو شربان فى مركز بباالخميس، 18 نوفمبر 2021 03:00 ص
وحدة إسعاف - أرشيفية
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تشهد قرية أبوشربان التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف، العمل فى مشروع إنشاء وحدة إسعاف بالقرية لخدمة القرية والقرى التابعة لها فى مبادرة حياة كريمة.
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