جيف بيزوس يتبرع بـ100 مليون دولار لصالح المشردين الأمريكيين

كتب وكالات

من المقرر أن يتبرع جيف بيزوس، مؤسس موقع "أمازون" بـ96.2 مليون دولار أمريكى لصالح منظمات أمريكية تساعد العائلات المشردة، بحسب "روسيا اليوم" .

وأوضح صندوقه الخيرى، أن المبلغ سيتم توزيعه من خلال صندوق Bezos Day One إلى 32 منظمة غير ربحية فى 21 ولاية أمريكية، بمنح تتراوح من 750 ألف دولار إلى 5 ملايين دولار.

وقالت آن ميسكي، الرئيس التنفيذى لمنظمة Union Station Homeless Services فى باسادينا، كاليفورنيا، إن المنظمة ستتلقى 5 ملايين دولار من أسهم "أمازون" يوم غد الخميس، وهى أكبر منحة خاصة تحصل عليها على الإطلاق.

يذكر أنه منذ أن أسس بيزوس الصندوق فى عام 2018، بصفته التزاما بقيمة 2 مليار دولار مع زوجته السابقة ماكنزى سكوت، خصص صندوق Bezos Day One ما يقرب من 100 مليون دولار سنويا للمنظمات التى تقدم خدمات للأسر المشردة. وإجمالا، تبرع الصندوق بما مجموعه 398 مليون دولار حتى الآن.

ويعد بيزوس ثانى أغنى شخص فى العالم، حيث تقدر ثروته بنحو 205.5 مليار دولار، وفقا لمجلة "فوربس"، مشيرة إلى أن التبرعات التى أعلن عنها اليوم تمثل أقل من 1٪ من إجمالى ثروته الصافية.