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جامعة المنصورة: الدكتور محمد غنيم بصحة جيدة والأخبار المتداولة لا أساس لها

الخميس، 18 نوفمبر 2021 11:54 م
جامعة المنصورة: الدكتور محمد غنيم بصحة جيدة والأخبار المتداولة لا أساس لها الدكتور محمد غنيم
كتب محمد تهامى زكى

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أكدت جامعة المنصورة، أن الدكتور والعالم الجليل محمد غنيم، رائد زراعة الكلى فى مصر، يتمتع بصحة جيدة، نافية الأنباء التى ترددت مؤخرا حول وفاته، مشيرة إلى أنه هذه المعلومات المتداولة شائعات ولا أساس لها من الصحة.

وقالت الجامعة فى بيان رسمى لها عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك: "تنفى جامعة المنصورة المعلومات المتداولة عن صحة العالم الجليل أ. د محمد غنيم رائد زراعة الكلى فى مصر، وتؤكد أن المعلومات المتداولة لا أساس لها من الصحة، وأن العالم الجليل بصحة جيدة ومتعه الله بالصحة والعافية".

جامعة المنصورة
جامعة المنصورة

 

من ناحية أخرى، كان الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى فى العالم، قال في تصريحات سابقة المهم فى التبرع بالكلى الحالة العامة للمتبرع وليس السن من الممكن أن يكون المتبرع 40 سنة ومصاب بالسكر لا يصح قبول الأعضاء منها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج يحدث فى مصر مع الإعلامى شريف عامر: هناك الكثير من المشكلات بعيدا عن قصة السن، الأولى قضية الاتجار بالأعضاء، التى يتم التحايل عليها بأن يذهبا إلى قسم الشرطة ويقول إنه سيتبرع ابتغاء وجه الله، ويتم منحه شهادة، وهذا أمر شائع فى القطاع الخاص بالقاهرة.

وتابع الدكتور محمد غنيم: الأمر الآخر، التبرع بالأعضاء من حديثى الوفاة، والقانون يقول، إنه من الممكن بعد ثبوت الوفاة يقينيا والعالم كله الوفاة اليقينية، هى وفاة المخ وهذا الموضوع يحتاج للاهتمام، وإضافة للائحة التنفيذية، وهذا الكلام ليس خاصا بالتبرع بالكلى ولكن القلب وغيره.

 

 


محمد غنيم

جامعة المنصورة

الدكتور محمد غنيم

رائد زراعة الكلى

رائد زراعة الكلى فى مصر

زراعة الكلى

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