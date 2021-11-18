"تويتر" يغلق حساب المرشح الرئاسى فى الانتخابات الليبية سيف الإسلام القذافى

كتب: أحمد جمعة

أغلق موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الحساب الرسمي للمرشح لانتخابات الرئاسة سيف الإسلام القذافي، بعد ساعات من إطلاقه دون توضيح الأسباب الحقيقية لغلق الحساب، وذلك بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية ليبية.

وأطلق سيف الإسلام القذافى حسابا رسميا له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وطالب في أول تغريدة له، الليبيين بضرورة التوجه لفروع مفوضية الانتخابات لاستلام بطاقاتهم الانتخابية ليتمكنوا من تقرير مستقبلهم ومستقبل أبنائهم حسب تعبيره، قبل أن يعمد الموقع الى إغلاقه.

ودعا سيف الإسلام أمس الأربعاء في أول بيان رسمي له "كافة المؤمنين بالمشروع الوطني التصالحي الجامع إلى الإقبال على العملية الانتخابية بالتوجه إلى مكاتب المفوضية العليا للانتخابات، لاستلام بطاقاتهم الانتخابية، للمشاركة في العملية الانتخابية المزمع عقدها في الـ 24 من ديسمبر المقبل".

وأكد أن "البطاقات الانتخابية الموجودة والمتاحة في هذه الآونة بمكاتب المفوضية العليا للانتخابات هي جواز عبور إلى صناديق الاقتراع نحو المشاركة في اتخاذ القرار الوطني المستقل، لتعزيز حجم شرعية المؤسسات السياسية الجديدة التي سيتم انتخابها للنهوض بالبلاد وإعادة تأهيلها وإعمارها واتخاذ ما تحتاجه من قرارات تُعيدها إلى مكانتها الأولى بين الدول."

في ذات السياق، تقدم وزير داخلية حكومة الوفاق السابق فتح باشاغا بأوراق ترشحه في الانتخابات الرئاسية الليبية، وكذلك رجل الأعمال الليبي والرئيس الشرفى للنادى الاهلى طرابلس إسماعيل اشتيوى، والخبير الاقتصادي والمرشح السابق لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية المهندس محمد خالد الغويل.