تفاصيل مصرع 3 أشخاص وإصابة 30 آخرين فى حادثين منفصلين بطريق سيوة.. بث مباشر

مطروح - حسن مشالي

أجرى تليفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا، من أمام مستشفى مطروح العام، ونقل تفاصيل مصرع وإصابة 33 شخصا في الحادثين المروعين، الذين وقعا اليوم الخميس على طريق سيوة، في مكانين متباعدين بحوالي 100 كيلومتر.

أسفر تصادم أتوبيسين سياحيين بالكيلو 120 طريق مطروح - وسيوة، عن إصابة 18 شخصا، وأسفر حادث تصادم سيارة ميكروباص مع تريلا عند الكيلو 90 طريق سيوة- مطروح ، عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين، وتم نقل مصابي الحادثين إلى مستشفى مطروح العام، ونقل الجثث إلى مستشفى سيوة المركزى.

وتفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، موقع حادث تصادم أتوبيسين، بالكيلو 120 طريق مطروح- سيوة، رفعت إدارة مرور مطروح، بالتعاون مع قطاعات مديرية الأمن مطروح، أثار حادثي طريق سيوة – مطروح بالكيلو 120 والكيلو 90، وإعادة فتح الطريق وانتظام حركة السفر، بعد أن أسفر الحادثين عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 30 آخرين وشاركت أكثر من 10 سيارات إسعاف، في نقل المصابين فور وصول بلاغ لغرفة عمليات المحافظة،

وزار محافظ مطروح مصابي الحادثين في مستشفى مطروح العام، ومتابعة إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتلقى العلاج، كما تم المتوفين الـ 3 إلى مستشفى سيوة.

ووجه المحافظ، لوكيل وزارة الصحة بمطروح، بتقديم كافة العناية الطبية اللازمة للمصابين والاطمئنان على حالتهم، مع سرعة إنهاء إجراءات نقل مصابة إلى خارج مستشفى مطروح العام، بناء على رغبتها وذويها لاستكمال العلاج بمستشفى أخرى، وجارِ إجراء عمليات جراحية لحالتين وحجز 5 حالات ، وخضوع باقي الحالات للفحص والإسعافات اللازمة.

وأسفر حادث تصادم سيارة ميكروباص مع تريلا عند الكيلو 90 طريق سيوة-مطروح، عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين، وتم نقل مصابي الحادثين إلى مستشفى مطروح العام، ونقل 3 جثث إلى مستشفى سيوة المركزى، وهم أحمد على عبد الصادق 73 سنة من من سيوة، والرضا محمد السنوسى 57 سنة - من مطروح، وعبد الباسط سعد رواق 35 سنة من مطروح.