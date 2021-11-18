اليوم السابع
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تعطيل الدراسة بمدارس الإسكندرية السبت المقبل بسبب سوء الأحوال الجوية

الخميس، 18 نوفمبر 2021 07:58 م
تعطيل الدراسة بمدارس الإسكندرية السبت المقبل بسبب سوء الأحوال الجوية محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تعطيل الدراسة يوم السبت المقبل، 20 من نوفمبر 2021، فقط للطلاب والمعلمين على أن تعود الدراسة للانتظام يوم الأحد، وذلك وفقًـا للتقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، حيث تشير التقارير إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة من عدم استقرار الأحوال الجوية.
 
ويُستثنى من ذلك القيادات، وأطقم العمل والنوباتجية، وغرف العمليات وفق الاحتياجات التي يحددها مدير المديرية ومديرو الإدارات التعليمية، ويأتي ذلك في إطار الحرص على صحة وسلامة المواطنين، وكذلك  إتاحة الفرصة للأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها.
 
ومن جهته أصدر الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم تعليماته، لمديري عموم الإدارات، وغرفة عمليات المديرية بتشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية يترأسها مدير عام الإدارة والاستعداد التام لاتخاذ الإجراءات المناسبة وموافاة غرفة عمليات المديرية بالتقارير أولًا بأول.

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