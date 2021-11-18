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تعرف على شروط الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات

الخميس، 18 نوفمبر 2021 10:31 ص
تعرف على شروط الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات انتخابات الاتحادات الطلابية
كتب محمد صبحى

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تبدأ الجامعات اليوم الخميس فتح باب التقدم للترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية وفيما يلى ينشر "اليوم السابع" الشروط التي يجب توافرها للمشاركة فى انتخابات اتحاد الطلاب على مستوى الجامعات والتى حددها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
 
ويشترط فى من يترشح لانتخابات اتحاد الطلاب بالجامعات:
 
1- أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية
 
2 - أن يكون محمود السيرة، وحسن السمعة
 
3- أن يكون مستجدا فى فرقته الدراسية بالنسبة لطلاب النظام الفعلى، ونظام العام الكامل سواء كان مسجلا بنظام الانتظام أو الانتساب الموجه
 
4 -أن يكون مستجدا ولم يرسب فى أكثر من مقررين من المقررات التى سجلها فى العام الماضى بالنسبة لطلاب نظام الساعات المعتمدة
 
5 - أن يكون له نشاط طلابى موثق فى الجامعة أو الكلية أو المعهد فى مجال اللحنة المرشح لها عدا طلاب السنة الدراسية الأولى
 
6- الا يكون قد سبق مجازاته تأديبيا بإحدى الجزاءات المنصوص عليها فى المواد من 5 إلى 13 من المادة 125 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
 
7- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن تم رد الاعتبار له
 
8- ألا يكون منتميا إلى أى تنظيم أو كيان أو جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف القانون
 
9- أن يكون حاصلا على لقاح كورونا
 
 

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الاتحادات الطلابية

الانتخابات الطلابية

شروط الترشح الاتحادات الطلابية

انتخابات الاتحادات الطلابية

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