تعرف على حمية المنطقة الزرقاء لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب

ميرفت رشاد

أكدت دراسة جديدة نُشرت في مجلة Circulation ، أن الأشخاص الذين يتناولون نظامًا غذائيًا غنيًا باللحوم المصنعة والسكريات المكررة واللحوم الحمراء الدهنية يزيد لديهم خطر خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 22٪ مقارنةً بالأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا يشمل البقوليات والحبوب الكاملة والأسماك والخضراوات، وفقا لما نشره موقع " timesofindia".

الارتباط بين النظام الغذائي وطول العمر

أكد الخبراء، أن ما تأكله يمكن أن يكون العامل الحاسم عندما يتعلق الأمر بصحتنا العامة، من أجل الدراسة الجديدة ، فحص الخبراء المناطق التي عاش فيها الناس لفترة أطول، ثم تبين أن هناك مجموعة طعام واحدة استهلكوها جميعًا ، والتي يمكن أن تكون السر وراء طول حياتهم.

تُعرف هذه المناطق باسم المناطق الزرقاء مثل جزيرة إيكاريا اليونانية في شمال شرق بحر إيجة، وجزيرة اوكيناوا اليابانية، وغالبًا ما تم فحصها من قبل الخبراء بحثًا عن أوجه التشابه في نمط الحياة وعادات الأكل، أحد الأشياء الشائعة التي يستهلكونها جميعًا هى البقوليات (الفاصوليا).





ما هي حمية المنطقة الزرقاء؟



أنظمة المنطقة الزرقاء هي أنظمة غذائية نباتية ، حيث يأتي 95 % من المدخول الغذائي اليومي من الخضراوات والفواكه والحبوب والبقوليات، عادة ما يتجنب الناس في هذه المناطق اللحوم ومنتجات الألبان والأطعمة والسكر والمشروبات، هؤلاء الأشخاص أيضًا لا يستهلكون الأطعمة المصنعة.





كيف يمكن للبقوليات تعزيز طول العمر؟



بعد دراسات متعددة ، تم تطوير نظام غذائي للمنطقة الزرقاء، يُزعم أنه يساعد الناس على عيش حياة أطول، الأشخاص الذين يقيمون في هذه المناطق يتناولون كوب كامل من الفاصوليا يوميا، فهى غنية بالبروتينات والألياف وقليلة السكر والدهون، يساعد البروتين في الحفاظ على الوزن ، وبناء العضلات ، والألياف تساعد في إبقائك ممتلئًا لفترة أطول، ويقلل من مخاطر ارتفاع ضغط الدم، وضيق الجهاز الهضمي، والخرف، والسكري والاكتئاب، وتحتوي الفاصوليا أيضًا على مضادات أكسدة قوية تسمى بوليفينول، والتي وجد الباحثون أنها يمكن أن تساعد في الشيخوخة الصحية.

ثلاث بقوليات صحية

الفاصوليا الحمراء

الفاصوليا مليئة بالبروتين والألياف والحديد، وجدت دراسة أن تناول الفاصوليا الحمراء الداكنة والأرز معًا يمكن أن يساعد في الحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم، لذلك يجد الكثير من الناس أنه من السهل اتباع هذا النوع من النظام الغذائي الصحي.

الحمص

كوب واحد من الحمص المطبوخ يحتوي على 14.53 جرام من البروتين و 12.50 جرام من الألياف و 4. 74 ملليجرام من الحديد، يساعد الحمص في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان، كما أنه يساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم ووزن صحي.

فاصوليه سوداء

يشيع استخدام الفاصوليا السوداء في مطبخ أمريكا الجنوبية والوسطى ، كوب واحد من الفاصوليا السوداء المطبوخة يحتوي على 15.24 جرامًا من البروتين و 15 جرامًا من الألياف و 3.61 جرامًا من الحديد، الفاصوليا السوداء جيدة أيضًا في الحفاظ على مستويات السكر في الدم.