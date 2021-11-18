تحطم مقاتلة يونانية من طراز "F-16" أثناء رحلة تدريبية قرب قاعدة "أندرافيدا"

ذكرت شبكة "روسيا اليوم" أن مقاتلة "F-16" تابعة لسلاح الجو اليونانى تحطمت أثناء إقلاعها من قاعدة "أندرافيدا" الجوية شمال غرب بيلوبونيز، فيما نجا طيارها.
وأعلنت قناة "ERT1" التلفزيونية، أن "الحادث وقع أثناء الإقلاع برحلة تدريبية قرب قاعدة "أندرافيدا"، حيث جناح الطيران 117 فى سلاح الجو اليونانى".
وأضافت أنه "لم يعرف بعد سبب الحادث وأن الطيار تمكن من النجاة"، وأمرت القيادة العامة للقوات المسلحة اليونانية بالتحقيق للوقوف على أسباب الحادث.
يذكرأن، أعلن الجيش الماليزى، مصرع طيار وإصابة آخر فى حادث تحطم طائرة تدريب أثناء مهمة ليلية شمال العاصمة كوالالمبور.
وقال وزير الدفاع الماليزى هشام الدين حسين، فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": تحطمت طائرة من طراز "هوك 108" كان على متنها شخصين فى قاعدة بتروورث الجوية.
وأضاف الوزير "فقد أحد أفراد الخدمة حياته وأصيب آخر. وأمر القوات الجوية الملكية الماليزية بتقديم تقرير مفصل على الفور والتحقيق فى سبب الحادث".
وصدرت أوامر لوزارة الدفاع بتقديم المساعدة لأسر الطيارين.
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