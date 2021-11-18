تحطم مقاتلة يونانية من طراز "F-16" أثناء رحلة تدريبية قرب قاعدة "أندرافيدا"

كتب محمد جمال

ذكرت شبكة "روسيا اليوم" أن مقاتلة "F-16" تابعة لسلاح الجو اليونانى تحطمت أثناء إقلاعها من قاعدة "أندرافيدا" الجوية شمال غرب بيلوبونيز، فيما نجا طيارها.

وأعلنت قناة "ERT1" التلفزيونية، أن "الحادث وقع أثناء الإقلاع برحلة تدريبية قرب قاعدة "أندرافيدا"، حيث جناح الطيران 117 فى سلاح الجو اليونانى".

وأضافت أنه "لم يعرف بعد سبب الحادث وأن الطيار تمكن من النجاة"، وأمرت القيادة العامة للقوات المسلحة اليونانية بالتحقيق للوقوف على أسباب الحادث.