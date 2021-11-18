اليوم السابع
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تأجيل محاكمة متهم بقتل سيدة وابنتها لسرقتهما لـ21 ديسمبر

الخميس، 18 نوفمبر 2021 01:10 م
تأجيل محاكمة متهم بقتل سيدة وابنتها لسرقتهما لـ21 ديسمبر المستشار محمد أحمد الجندى- ارشيفية
كتب أحمد حسنى

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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى،  تأجيل محاكمة متهم بقتل سيدة ونجلتها لسرقتهما، لجلسة 21 ديسمبر المقبل.

عقدت  الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة،  وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر مجدي شكري و هاني شحاتة. 
 
أسندت النيابة للمتهم تهمة قتل سيدة وابنتها بقصد سرقتهما، بأن توجه لمحل سكنهما مستغلا درجة القرابة بينهما، وحاول سرقة المجنى عليها بالإكراه، إلا أنها قاومته فقام بالتعدى عليها باستخدام سلاح أبيض "سكين"، وسدد لها طعنات أودت بحياتها، فيما حاولت المجنى عليها الثانية إغاثة نجلتها إلا أن المتهم قام بتسديد طعناته النافذة لها مما أدى لإصابتها بالإصابات التى أودت بحياتها.

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اخبار الحوادث

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