تأجيل محاكمة المتهمين بتفجير "طفاية حريق" فى فرح بالدقهلية لـ24 نوفمبر

الدقهلية - شريف الديب

قررت محكمة جنايات المنصورة بالدقهلية، برئاسة المستشار مصطفى السيد هاشم، وعضوية المستشار تامر عبدالرحمن الفيل، والمستشار أحمد عبدالعظيم الجمل، والمستشار شريف عماد الدين عون، وأمانة سر عبدالحميد الألفى، وأحمد مجر وطارق عبداللطيف، تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية تفجير طفاية حريق فى المعازيم فى أحد الأفراح بقرية أتميدة مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، ما تسبب فى وفاة طالبة بالجامعة وإصابة أخرى بالثانوى، إلى جلسة 24 من نوفمبر الجارى لحضور دفاع المتهمين.



ترجع الواقعة إلى 25 يونيو 2021 عندما قام نفاش وطالب بتفجير طفاية حريق فى أحد الأفراح وتطاير الطفاية وسط المعازيم، ما تسبب فى مقتل ميادة إيهاب مصطفى 21 طالبة بكلية آداب وإصابة نور عوض الطحاوى 17 سنة أولى ثانوى.



ووجهت النيابة تهمة القتل والتجمهر واستخدام أدوات فى الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ قانونى، وطالب عمرو يوسف وحسام الراعي المحامين عن المجنى عليهما باستمرار حبس المتهمين، وبتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.





