بيل جيتس: عدد الإصابات بكورونا سيقل عن الإنفلونزا بحلول الصيف بشرط واحد

كتبت : شيماء عبد المنعم

قال المليادردير الأمريكي بيل جيتس، مالك شركة "مايكروسوفت"، إن معدلات الوفيات والإصابات بفيروس كورونا قد تنخفض دون مستويات الإنفلونزا بحلول منتصف العام المقبل بشرط عدم ظهور متغيرات جديدة من الفيروس.

وأضاف جيتس في منتدى "بلومبرج" في سنغافورة، بين المناعة الطبيعية واللقاح والعلاجات التي تؤخذ عن طريق الفم: "يجب أن ينخفض ​​معدل الوفيات ومعدل المرض بشكل كبير جدًا".

تصريحات جيتس بخصوص فيروس كورونا

وأضاف جيتس أن القيود الحالية التي يواجهها تطعيم شامل ضد فيروس كورونا ستتغير العام المقبل، حيث يتم حل مشكلات الإمداد، قائلا :"اللقاحات هي أخبار جيدة للغاية، وسيتم حل قيود المعروض إلى حد كبير مع خروجنا في منتصف العام المقبل، وبالتالي سنكون مقيدين بالخدمات اللوجستية والطلب".

وتابع: "التطور المثير هو أن شركة "Merck" وشركة "Pfizer" طورتا أدوية مضادة للفيروسات عن طريق الفم"، وأوضح جيتس أن العقار، الذي تصنعه شركة الأدوية "Merck"، يمكن أن يقل سعره عن 8 دولارات، قائلا :"هذا سيسمح لأي شخص معرض للخطر بسبب تقدمه في السن أن يبدأ العلاج الوقائي فور تلقيه نتيجة إيجابية لفحص الإصابة بفيروس كورونا".

وأشار جيتس إلى أنه ليس من الواضح في كثير من البلدان ما سيكون مستوى الطلب، خاصة في أماكن مثل إفريقيا.