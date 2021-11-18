وقال بوتين - خلال كلمة في اجتماع موسع لأعضاء وزارة الخارجية الروسية، اليوم /الخميس/ - "إن القاذفات الإستراتيجية لحلف شمال الأطلسي تحلق على مسافة 20 كيلو مترا من حدودنا، ومن المعروف أنها تحمل أسلحة خطيرة للغاية".



وأضاف: نعبر باستمرار عن قلقنا حيال ذلك، ونتحدث عن الخطوط الحمراء، لكن شركائنا يتعاملون بشكل سطحي مع جميع تحذيراتنا وتصريحاتنا حول الخطوط الحمراء".



وفي ما يتعلق بتعاون روسيا مع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، قال الرئيس الروسي:"لا داع للتعاون إذا كانوا لا يرغبون في ذلك، ولكنهم يرسلون إشارات للتعاون، كما لو كنا نمارس الرياضة وليس الدبلوماسية".