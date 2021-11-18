بعد المكسيك والبرازيل.. "بيرو" تعد نسختها الخاصة من "العملات الرقمية"

فاطمة شوقى

تعتبر أمريكا اللاتينية هي منطقة نشطة للغاية في تطوير العديد من العملات الرقمية، واعترفت بيرو بأنها تعمل على عملاتها الخاصة باتباع العملة الرقمية للبنك المركزي (( cbdc فى أعقاب البلدان المجاورة مثل المكسيك والبرازيل.

وأشارت صحيفة "إيرالدو" الإسبانية إلى أن البنك المركزى في بيرو يقوم بتطوير عملته الرقمية للبنك المركزى، وتتقدم بيرو في إنشاء عملتها الرقمية استجاية للتغييرات التي قد تحدث في نظام الدفع في ذلك البلد في المستقبل.

وقال رئيس البنك المركزى في بيرو ، جوليو فيلاردى ، خلال المؤتمر السنوي للمديرين التنفيذيين ، CADE إن البلاد تعمل بالفعل على عملة رقمية.

وأضاف فيلاردى: "سيكون نظام الدفع الذى سنطبقه خلال 8 أو 10 سنوات فى العالم مختلفًا تمامًا عن النظام الحالى، لقد عملنا على عملة رقمية".