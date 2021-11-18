اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 نوفمبر 2021 06:53 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بعد المكسيك والبرازيل.. "بيرو" تعد نسختها الخاصة من "العملات الرقمية"

الخميس، 18 نوفمبر 2021 05:41 م
بعد المكسيك والبرازيل.. "بيرو" تعد نسختها الخاصة من "العملات الرقمية" العملة الرقمية فى بيرو
فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعتبر أمريكا اللاتينية هي منطقة نشطة للغاية في تطوير العديد من العملات الرقمية، واعترفت بيرو بأنها تعمل على عملاتها الخاصة باتباع العملة الرقمية للبنك المركزي (( cbdc فى أعقاب البلدان المجاورة مثل المكسيك والبرازيل.

 

وأشارت صحيفة "إيرالدو" الإسبانية إلى أن البنك المركزى في بيرو يقوم بتطوير عملته الرقمية للبنك المركزى، وتتقدم بيرو في إنشاء عملتها الرقمية استجاية للتغييرات التي قد تحدث في نظام الدفع في ذلك البلد في المستقبل.

 

وقال رئيس البنك المركزى في بيرو ، جوليو فيلاردى ، خلال المؤتمر السنوي للمديرين التنفيذيين ، CADE  إن البلاد تعمل بالفعل على عملة رقمية.

 

وأضاف فيلاردى: "سيكون نظام الدفع الذى سنطبقه خلال 8 أو 10 سنوات فى العالم مختلفًا تمامًا عن النظام الحالى، لقد عملنا على عملة رقمية".


أمريكا اللاتينية

بيرو

العملة الرقمية

بيتكوين

المكسيك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة