باحث اقتصادي: التوك توك يؤثر سلبا على الاقتصاد

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور فرج عبد الله، الباحث الاقتصادي، إن هناك تأثيرا سلبيا من وجود 2.5 مليون توك توك في مصر، من على الاقتصادي المصري، نظرا لاستيراد المنتج من الخارج، ومن ناحية عدم امتثالهم للقواعد والقوانين المرورية، مشيرا إلى أن توزيع هذا الرقم الكبير جغرافيا يسير بشكل غير متماثل.

وأوضح فرج عبد الله خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج كلمة السر المذاع على قناة صدى البلد، أن تقنين أوضاع التوك توك، سيجعل عملية التوزيع تسير بشكل جيد، للحد من الظاهرة الحالية التي تؤدي إلى زيادة الكثافة المرورية في بعض المناطق، كما أن الإحلال أيضا يحافظ على مصلحة السائق والمواطن في الوقت نفسه والمظهر الحضاري للمدن.

وأكد الباحث الاقتصادي أن إحلال التوك توك سيساهم في خلق منتج محلي يحل محل المنتجات الأجنبية المتواجدة في السوق، ويؤدي إلى تحسين الوضع الاقتصادي المصري، ويعود على المواطن بالنفع ويراعي أيضا حياة الأخرين.