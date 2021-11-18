الولايات المتحدة تمنح 2.17 مليار دولار مساعدات تنمية لنيجيريا

كتب محمد جمال

قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن الخميس، إنه وقع مع نظيره النيجيرى جيفرى أونياما على برنامج مساعدات للتنمية بقيمة 2.17 مليار دولار.



وأضاف بلينكن فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره النيجيرى، أن واشنطن ستواصل الاستثمار فى الأمن بنيجيريا.



وقال مسئولون نيجيريون إن بلينكن يزور نيجيريا، أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان، لبحث الأمن المحلي والإقليمي وإمكانية تقديم دعم عسكري واستخباراتي لجهود أبوجا في مجال مكافحة الإرهاب.

يذكرأن، قدمت المملكة المتحدة دعما لما يزيد عن 1.25 مليون رجل وامرأة بشمال نيجيريا في إطار برنامج "Propcom Mai-karfi" المدعوم من الوكالة البريطانية للتنمية الدولية (UKaid)، والذي أسهم في تحقيق إيرادات بلغت 37 مليار نيرة خلال الأعوام التسعة الماضية.



ويستهدف البرنامج مساعدة صغار المزارعين في شمال نيجيريا من خلال الاستثمار في قطاع الزراعة؛ مما ساهم في زيادة فرص وصول المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة إلى السوق وتحفيز استثمارات القطاع الخاص لخلق فرص اقتصادية جديدة لهؤلاء المزارعين، حسبما أوضح القائمون على البرنامج لوسائل إعلام محلية خلال حفل اختتام المشروع في العاصمة أبوجا.



واستعرض القائمون على البرنامج تجربتهم الناجحة أثناء الحدث الذي شهد أيضا نقاشات حول الجهود اللازمة لاستمرار نجاح المشروع.



كما أتاح الحدث، الذي شارك فيه عدد من أصحاب المصلحة في قطاع الزراعة النيجيرى وممثلي الحكومة البريطانية والقطاع الخاص والجهات المانحة وشركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدني، فرصة لتبادل الآراء حول استراتيجيات تعزيز نماذج العمل الشمولية في القطاع الخاص وآفاق التحول فى القطاع العام وفرص تعزيز كفاءة وفاعلية الدعم التنموي من الجهات المانحة وشركاء التنمية في المنطقة.