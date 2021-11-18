النمسا تدعم انضمام مقدونيا الشمالية إلى عضوية الاتحاد الأوروبى

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أجرى وزير خارجية النمسا ميشائيل لينهارت محادثات مع كلٍ من رئيس وزراء مقدونيا الشمالية زوران زاييف، ووزير خارجيتها بوجار عثماني، حول دعم النمسا لمقدونيا الشمالية من أجل تسهيل انضمامها إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك خلال الزيارة الرسمية التي قام بها وزير خارجية النمسا اليوم الخميس إلى مقدونيا الشمالية، والتي تُعد الثانية خلال أسابيع قليلة.

وقال لينهارت "بالنسبة للنمسا، نرى ضرورة كبيرة في انضمام دول غرب البلقان إلى عضوية الاتحاد الأوروبي".. مشددا على أنه يجب أن تبدأ المفاوضات سريعا.