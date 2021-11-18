اليوم السابع
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الخميس، 18 نوفمبر 2021 06:54 م
أكرم القصاص
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النمسا تدعم انضمام مقدونيا الشمالية إلى عضوية الاتحاد الأوروبى

الخميس، 18 نوفمبر 2021 03:16 م
النمسا تدعم انضمام مقدونيا الشمالية إلى عضوية الاتحاد الأوروبى وزير خارجية النمسا ميشائيل لينهارت
أ ش أ

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أجرى وزير خارجية النمسا ميشائيل لينهارت محادثات مع كلٍ من رئيس وزراء مقدونيا الشمالية زوران زاييف، ووزير خارجيتها بوجار عثماني، حول دعم النمسا لمقدونيا الشمالية من أجل تسهيل انضمامها إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك خلال الزيارة الرسمية التي قام بها وزير خارجية النمسا اليوم الخميس إلى مقدونيا الشمالية، والتي تُعد الثانية خلال أسابيع قليلة.
وقال لينهارت "بالنسبة للنمسا، نرى ضرورة كبيرة في انضمام دول غرب البلقان إلى عضوية الاتحاد الأوروبي".. مشددا على أنه يجب أن تبدأ المفاوضات سريعا.


النمسا

ميشائيل لينهارت

مقدونيا الشمالية

زوران زاييف

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