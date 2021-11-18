النقض تؤيد حكم إدراج أبو الفتوح وعزت وآخرين على قائمة الإرهاب لمدة 5 سنوات

كتب إبراهيم قاسم

قضت محكمة النقض اليوم، الخميس، بتأييد قرار محكمة جنايات القاهرة إدراج عبد المنعم أبو الفتوح ومحمود عزت، على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات، لاتهامهم بالقضية التي تحمل الرقم 1 و2 لسنة 2020 إدراج إرهابيين.

ويعد هذا الحكم حكما نهائيا غير قابل للطعن وفقا لقانون إجراءات وحالات الطعن بالنقض.

كانت محكم جنايات جنوب القاهرة قررت في 23 نوفمبر 2020 أدرجت أبو الفتوح و28 متهما آخرين على قوائم الإرهابيين، لمدة 5 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور القرار، مع ما يترتب على ذلك من الآثار القانونية التي ينظمها القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن الكيانات الإرهابية.

وجاء قرار الجنايات بناء على مذكرة النيابة العامة بتوجيه اتهامات للمتهمين منها التحريض ضد الدولة، والدعوة لتعطيل العمل بالدستور، والانتماء للتنظيم الدولي للإخوان الارهابي، والاتصال بالقيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد، وقلب نظام الحكم، وتهديد الأمن القومي، وإسقاط الدولة، وإشاعة الفوضى.

وبطعن المتهمين على حكم الجنايات أمام محكمة النقض قضت في 1 فبراير 2020، بقبول الطعن وإعادة نظر طلب الإدراج.