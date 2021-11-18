اليوم السابع
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الخميس، 18 نوفمبر 2021 06:49 م
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الملكة إليزابيث الثانية تلتقى سفير فيتنام افتراضيا ..صور

الخميس، 18 نوفمبر 2021 06:43 م
الملكة إليزابيث الثانية تلتقى سفير فيتنام افتراضيا ..صور الملكة اليزابيث تلتقى سفير فيتنام
ريهام عبد الله

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التقت الملكة اليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا بنجوين هوانج لونج، سفير فيتنام اليوم الخميس، وعقدت معه لقاءا افتراضيا، وأوضح الحساب الرسمى للعائلة المالكة عبر تويتر، وجود أكثر من 170 سفير فى لندن، وأن الملكة اليزابيث عقدت لقاء مع كل منهم بعد توليه دوره ومهامه.

وقال الحساب الرسمى للعائلة المالكة البريطانية عبر تويتر :"عقدت الملكة اليوم لقاءً افتراضيًا مع سعادة السيد نجوين هوانج لونج، سفير فيتنام، هناك أكثر من 170 سفيرًا، وعقدت الملكة لقاء معهم، بعد توليهم دورهم".

 

العائلة المالكة البريطانية
العائلة المالكة البريطانية

 

الملكة اليزابيث
الملكة اليزابيث

 

سفير فيتنام
سفير فيتنام

ومن جهته، أعلن الأمير تشارلز، وريث العرش البريطانى، أن والدته، الملكة إليزابيث الثانية، في حالة جيدة لكن الأمور ليست سهلة بالنسبة لها علما بأنها تبلغ 95 عاما من العمر، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وقال الأمير تشارلز، الابن الأكبر للملكة البالغ من العمر 73 عاما، في تصريح صحفي أدلى به أمس الأربعاء في الأردن: "إنها بخير، شكرا جزيلا لكم".
 
وتابع: "بمجرد الوصول إلى 95 عاما، كما تعلمون، لن تكون الأمور سهلة مثلما كانت من قبل. الوضع سيء بما فيه الكفاية حتى في 73".
 
وفي وقت سابق من أمس الأربعاء، ظهرت الملكة إليزابيث الثانية، وهي تقف مبتسمة في قصر ويندسور، بعدما أعلن قصر باكنجهام قبل أيام أنها أصيبت بالتواء في ظهرها، وعدم حضورها إلى قداس يوم ذكرى قتلى المحاربين.
 
ويأتي ظهور الملكة إليزابيث هذا، بعد أن أشار البعض إلى وجود مخاوف من أن الملكة قد تضطر إلى تقليص واجباتها الملكية العامة، خصوصا أن إصابتها بالتواء في ظهرها يأتي بعد أن أعلن قصر باكنغهام نهاية شهر أكتوبر الماضي أن الملكة ستغيب، بنصيحة من الأطباء، عن مؤتمر الأمم المتحدة الـ26 للمناخ، الذي استضافته مؤخرا مدينة جلاسكو الإسكتلندية.

الملكة اليزابيث

العائلة المالكة البريطانية

سفير فيتنام

المملكة المتحدة

ملكة بريطانيا

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