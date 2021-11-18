المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لميكانيكى لحيازته "هيروين" بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، الدائرة الثانية عشرة، حضوريا ميكانيكى بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لحيازته كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار بمدينة بلبيس.



صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم على بيومى، وعضوية المستشارين، محمد السيد ، وسامى زين العابدين، والوليد حسين مكى، وأمانة سر يامن محمود، وإسلام محجوب.



تعود أحداث القضية رقم 3945 لسنة 2021 جنايات قسم ثان العاشر من رمضان،ليوم 15 أغسطس، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام الرائد خالد محمد سعيد، رئيس مكافحة مخدرات بلبيس، برئاسة العقيد عمرو على، رئيس مكافحة مخدرات الشرقية، بناء على تحريات ومعلومات سرية من ضبط " م م ع" 20 عاما ميكانيكى ومقيم مركز بلبيس، بحوزته كمية من مخدر الهيروين.



وتبين من تقرير المعمل الكيماوى أن المضبوطات وزنت 46 جرام من مخدر الهيروين، فضلا عن حيازته سلاح نارى للدفاع عن تجارته الغير مشروعة، وعقب تقنين الإجراءات تم إحالته من قبل المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم..

