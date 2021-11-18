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المشدد 10 سنوات لـ3 موظفين لحيازتهم 5 كيلو حشيش بالشرقية

الخميس، 18 نوفمبر 2021 10:12 ص
المشدد 10 سنوات لـ3 موظفين لحيازتهم 5 كيلو حشيش بالشرقية المستشار نسيم بيومى رئيس محكمة جنايات الزقازيق
الشرقية- فتحية الديب

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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، الدائرة الثانية عشر، 3 موظفين بشركة تابعة للقطاع العام ومقيمين محافظة السويس، حضوريا بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم، لحيازتهم كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار بمدينة العاشر من رمضان.

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم على بيومى، وعضوية المستشارين، محمد  السيد ، وسامى زين العابدين، والوليد حسين مكي ، وأمانة سر يامن محمود، و اسلام محجوب..

تعود أحداث القضية رقم 2003 لسنة 2021 جنايات قسم أول العاشر من رمضان،ليوم 19 فبراير، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا لقسم أول العاشر، بقيام الرائد أحمد فخرى العزازى، بالتنسيق مع الرائد أحمد عاطف العزب، الضابطين بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات  من ضبط كل من " م خ م" 24 عاما أمين مخزن، و" م ح" 43 عاما موظف بشركة و" م أ م" 35 عاما موظف بشركة، مقيمين محافظة السويس جميعهم موظفين بشركة تابعة للقطاع العام، وبحوزتهم 60 قطعة متوسطة الحجم من مخدر الحشيش أثناء استقلالهم  سيارة بدائرة قسم أول العاشر.

وتبين من تقرير المعمل الكيماوى أن المضبوطات عدد 60 قطعة من مخدر الحشيش  وزنت 5 كيلو جرام و925 جرام، وعقب تقنين الإجراءات تم إحالتهم  من قبل المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم..

 


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3 موظفين

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