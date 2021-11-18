المتهمان بقتل سائق توك توك بالمرج: "عافر معانا واحنا بنسرقه فخلصنا عليه"

كتب كريم صبحى

أدلى عاطلين متهمين بقتل سائق توك توك فى منطقة المرج، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث اعترف المتهمان بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة سائقى التوك توك بالإكراه.

واعترف المتهمان بارتكاب الواقعة وقتل المجنى عليه لسرقته بالإكراه، بعدما استقلا معه التوك توك بحجة توصيلهما لأحد الأماكن فى منطقة المرج، وأثناء سيرهما فى الشارع أشهرا فى وجه المجنى عليه سلاحا أبيض لإجباره على ترك التوك توك، لكن المجنى عليه قاومهما فطعنوه وفرا هاربين وأمرت نيابة المرج، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة قتل سائق لسرقته توك توك ملكه، كما أمرت النيابة بتشريح جثة المجنى عليه لبيان سبب الوفاة.

وتمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على عاطلين وراء قتل شاب بعد سرقة مركبة التوك التوك الخاصة به بمنطقة المرج، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة شخص فى أرض فضاء بمنطقة المرج، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ وبالفحص عثر على جثة شاب، وبتكثيف الجهود تم القبض على المتهمين فى الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.