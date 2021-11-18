اليوم السابع
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الخميس، 18 نوفمبر 2021 07:12 م
أكرم القصاص
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الكويت وبريطانيا تبحثان تعزيز التعاون المشترك

الخميس، 18 نوفمبر 2021 02:00 م
الكويت وبريطانيا تبحثان تعزيز التعاون المشترك نائب وزير الخارجية الكويتي السفير مجدي الظفيري
أ ش أ

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بحث نائب وزير الخارجية الكويتي السفير مجدي الظفيري اليوم الخميس مع سفيرة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية لدى الكويت ليندا لويس، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.
ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية، تم خلال اللقاء بحث عدد من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، ومناقشة عدد من الموضوعات والقضايا على الساحة الدولية.


الكويت

مجدى الظفيرى

المملكة المتحدة

الكويت وبريطانيا

وزارة الخارجية الكويتية

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