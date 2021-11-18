الكويت وبريطانيا تبحثان تعزيز التعاون المشترك

بحث نائب وزير الخارجية الكويتي السفير مجدي الظفيري اليوم الخميس مع سفيرة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية لدى الكويت ليندا لويس، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.
ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية، تم خلال اللقاء بحث عدد من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، ومناقشة عدد من الموضوعات والقضايا على الساحة الدولية.
الكويت وبريطانيا تبحثان تعزيز التعاون المشتركالخميس، 18 نوفمبر 2021 02:00 م
نائب وزير الخارجية الكويتي السفير مجدي الظفيري
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بحث نائب وزير الخارجية الكويتي السفير مجدي الظفيري اليوم الخميس مع سفيرة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية لدى الكويت ليندا لويس، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.
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