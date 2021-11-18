اليوم السابع
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القومي للمرأة بالشرقية ينظم ندوة عن "دور المرأة فى مكافحة الفساد".. صور

الخميس، 18 نوفمبر 2021 05:35 م
القومي للمرأة بالشرقية ينظم ندوة عن "دور المرأة فى مكافحة الفساد".. صور جانب من الندوة
الشرقية _فتحية الديب

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نظم المجلس القومي للمرأة فرع الشرقية برئاسة الدكتورة عايدة عطية، مقررة الفرع، اليوم ندوة توعوية تحت عنوان "دور المرأة في مكافحة الفساد والحفاظ علي الأمن القومي" وذلك بمكتبة مصر العامة بمدينة الزقازيق.

أكدت الدكتورة عايدة عطية ، مقررة الفرع بالشرقية ،أنه جاءت تلك الندوة تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي، للمرأة والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وفي إطار التعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الادارية وبحضور اللواء اسامة سعود، وكيل هيئة الرقابة الإدارية السابق، و اللواء ممدوح زيدان، استشاري ادارة الازمات، واللواء محمد عبد الحفيظ أبو شقة، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية.

وأضافت "عطية"، أنه شارك المجلس القومي للمرأة بمحافظة الإسماعيلية بحضور مقررته الدكتورة عفاف الكومي ، والدكتورة لبني ذكي، المقرر المناوب وكذلك فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الدقهلية، بحضور المقرر المناوب جيهان عبد الحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وممثلي مديرية الأوقاف والكنيسة المصرية والمجتمع المدني والرائدات الريفيات والمتطوعين.

وأشارت إلي أنه تناولت الندوة إستعراض استراتيجية مصر للتنمية المستدامة ونظرة علي المشروعات الكبري وأثر توافر النزاهة والشفافية في نجاح توقع حدوث الأزمات والتعامل معها وانعكاس ذلك علي الأمن القومي.
 

الندوة
الندوة

 

مقررة فرع الشرقية مع ممثلي الأوقاف والكنيسة
مقررة فرع الشرقية مع ممثلي الأوقاف والكنيسة

 

 

مقررة فرع المجلس والحضور
مقررة فرع المجلس والحضور

 


 


 


الشرقية

القومى للمراة

مكافحة الفساد

الرقابة الإدارية

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