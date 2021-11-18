اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 نوفمبر 2021 07:33 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

القصر الملكى عن زيارة الأمير تشارلز للأهرامات: لحظة استثنائية بأحد أعظم المواقع

الخميس، 18 نوفمبر 2021 06:53 م
القصر الملكى عن زيارة الأمير تشارلز للأهرامات: لحظة استثنائية بأحد أعظم المواقع الأمير تشارلز وزوجته يزوران الأهرامات
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال قصر "كلارنس هاوس" الملكى البريطانى إن زيارة ولى العهد الأمير تشارلز، أمير ويلز، وقرينته الأميرة كاميلا، دوقة كورنوول، إلى منطقة الأهرامات وأبو الهول، تعد لحظة استثنائية فى أحد أعظم المواقع المصرية ذات التاريخ القديم الغني.

ونشر القصر الملكى البريطانى - عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) اليوم الخميس - مجموعة من الصور الفوتوغرافية للأمير تشارلز ودوقة كورنوال، خلال زيارتهما الحالية إلى مصر، تضمنت لقطات لزيارتهما إلى منطقة الأهرامات وأبو الهول.

كما نشر الحساب الرسمى صورا للأمير والدوقة، خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى والسيدة قرينته، لهما يصحبها تعليق "ترحيب حار من الرئيس والسيدة الأولى لمصر، فى قصر الاتحادية".

الأمير تشارلز وزوجته يزوران الأهرامات (1)
الأمير تشارلز وزوجته يزوران الأهرامات

 

الأمير تشارلز وزوجته يزوران الأهرامات (2)
الأمير تشارلز وزوجته يزوران الأهرامات

 


الأمير تشارلز وقرينته

الأهرامات

مصر

أخبار مصر

زيارة الأمير تشارلز إلى مصر

تاريخ مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

استعدادات فى منطقة الأهرامات لاستضافة حفل استقبال للأمير تشارلز وكاميلا

الخميس، 18 نوفمبر 2021 06:34 م

الأمير تشارلز وزوجته بعد زيارة الأهرامات: لحظة استثنائية بأعظم المواقع المصرية

الخميس، 18 نوفمبر 2021 06:20 م

من الأزهر للأهرامات.. محطات فى أول أيام زيارة الأمير تشارلز والأميرة كاميلا التاريخية إلى مصر.. ولى عهد بريطانيا يزور بيت الرزاز منفرداً.. دوقة كورنوال تزرع شتلة بـ"عزبة خير الله".. وصور للتاريخ فى سفح الهرم

الخميس، 18 نوفمبر 2021 06:14 م

زيارة تاريخية لولى العهد البريطانى تشارلز والدوقة كاميلا.. فيديو

الخميس، 18 نوفمبر 2021 06:02 م

أخبار مصر: الأمير تشارلز يشيد بالدور المحورى لمصر تحت قيادة الرئيس السيسى

الخميس، 18 نوفمبر 2021 06:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة