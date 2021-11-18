القبض على ممرضة تبيع شهادات لقاح كورونا بـ100 جنيه فى أسيوط

أسيوط-هيثم البدري

تمكنت مديرية الصحة بمحافظة بأسيوط بالتنسيق مع الجهات الرقابية، وقسم أول أسيوط، من ضبط ممرضة تقوم ببيع شهادات تطعيم كورونا بـ100جنيه.



كانت معلومات قد وردت لوحدة مكافحة الفساد، يفيد بقيام ممرضة بإحدي الوحدات الصحية بمحافطة أسيوط ببيع وتزوير شهادات الحصول على لقاح كورونا مقابل 100 جنيه دون منح جرعة التطعيم.



وتم تشكيل فريق من ضباط قسم شرطة أول، وبالتنسيق مع مديرية الصحة، تم القبض على الممرضة وعرضها على النيابة العامة، وجار استكمال الإجراءات القانونية.













