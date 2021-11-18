اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 نوفمبر 2021 04:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

القبض على طالب مزق وجه زميله بـ"كتر" داخل مدرسة فى حلوان

الخميس، 18 نوفمبر 2021 03:38 م
القبض على طالب مزق وجه زميله بـ"كتر" داخل مدرسة فى حلوان حجز - أرشيفية
كتب - أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اعتدى طالب علي زميله بسلاح أبيض "كتر" داخل إحدى المدارس فى منطقة حلوان، مما أدى إلى إصابته بـ 70 غرزة في الوجه، حيث تم نقله إلى المستشفى لتقلى العلاج. 
 
تلقي قسم شرطة حلوان، بلاغا من أحد المستشفيات باستقبال طالب مصاب بجرح غائر في الوجه، وتلقي الرعاية الطبية اللازمة وإجراء جراحة تجميلة له فى الوجه باجمالى 70 غرزة.
 
وانتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ وبالفحص تبين نشوب خلاف بين الضحية وزميله، فأخرج الأخير سلاح أبيض عبارة عن "كتر"، وأصاب المجنى عليه بجرح غائر في الوجه.
 
وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم القبض علي المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2685 لسنة 2021 وتباشر النيابة التحقيقات.

مشاجرة

مشاجرة داخل مدرسة

حلوان

أعتدى طالب علي زميله

غرزة في الوجه

طالب مزق وجه زميله

امن القاهرة

مباحث القاهرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة