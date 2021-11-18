القبض على طالب مزق وجه زميله بـ"كتر" داخل مدرسة فى حلوان

كتب - أحمد عبد الهادى

اعتدى طالب علي زميله ب سلاح أبيض "كتر" داخل إحدى المدارس فى منطقة حلوان، مما أدى إلى إصابته بـ 70 غرزة في الوجه، حيث تم نقله إلى المستشفى لتقلى العلاج.

تلقي قسم شرطة حلوان، بلاغا من أحد المستشفيات باستقبال طالب مصاب بجرح غائر في الوجه، وتلقي الرعاية الطبية اللازمة وإجراء جراحة تجميلة له فى الوجه باجمالى 70 غرزة.

وانتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ وبالفحص تبين نشوب خلاف بين الضحية وزميله، فأخرج الأخير سلاح أبيض عبارة عن "كتر"، وأصاب المجنى عليه بجرح غائر في الوجه.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم القبض علي المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2685 لسنة 2021 وتباشر النيابة التحقيقات.