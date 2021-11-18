القبض على صاحب ثلاجة بحوزته 3 أطنان أسماك فاسدة فى القاهرة

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في القبض على صاحب ثلاجة بحوزته 3 أطنان أسماك فاسدة قبل بيعها على المواطنين، وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت حملة تموينية، في ضبط 3,6 طن "أسماك مجمدة" بدون مستندات "مجهولة المصدر" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.