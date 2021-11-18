القبض على صاحب ثلاجة بحوزته طن رنجة فاسدة فى القاهرة

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على صاحب ثلاجة بحوزته طن أسماك مدخنة"رنجة " فاسدة قبل بيعها للمواطنين ، وحرر محضر بالواقعة.

تمكنت حملة تموينية، في ضبط (1,25 طن "أسماك مُدخنة رنجة" – جمبرى مُجمد) بدون مستندات "مجهولة المصدر" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.