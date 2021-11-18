القبض على سائق اعتدى على ابنه بالضرب حتى الموت فى المرج

كتب عبد الرحمن سيد

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في القبض على أحد الأشخاص بمنطقة المرج، لاتهامه بالتعدى على ابنه بالضرب مما أودى بحياته، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) بوفاة حفيده طفل 11 عاما إثر تعدى والده (سائق - مقيم بذات العنوان "نجل المُبلغ") عليه بالضرب مما أدى إلى وفاته.

وبالانتقال والفحـص عُـثـر علـى جثـة الطفل مسجاة على ظهرهـا وبـهـا إصابات عبارة عن "سحجات وكدمات متفرقة بالجسم"، بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن المشكو فى حقه وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظراً لسوء سلوك نجله المتوفى واكتشافه قيام الأخير بسرقة مبالغ مالية منه، قام بتوثيق يديه باستخدام 2 قطعة من القماش، وتعدى عليه بالضرب بدعوى تأديبه، إلا أنـه تـوفـى متأثراً بإصابته، وتم بإرشاده ضبط الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.