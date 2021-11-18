القبض على أحد الإرهابيين وضبط أسلحة مختلفة خلال عمليات أمنية ببغداد

بغداد (أ ش أ)

أعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم الخميس، إلقاء القبض على أحد الإرهابيين وضبط أسلحة مختلفة الأنواع خلال عمليات أمنية فى مناطق متفرقة من العاصمة العراقية بغداد.

وأفادت قيادة بغداد ـ في بيان أوردته (القناة العراقية) الإخبارية اليوم ـ بأنه "من ضمن الممارسات الأمنية التي تنفذها قيادة عمليات بغداد وبناء على المعلومات الاستخباراتية الدقيقة من أجل حفظ الأمن والاستقرار في البلاد، تمكنت القوات من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين وفق المادة 4 إرهاب في بغداد.

وأشار البيان إلى أن " القوات الأمنية واصلت عملياتها الاستباقية وفق معلومات استخبارية دقيقة، وبالتنسيق مع قسم استخبارات عمليات بغداد، نفذت عملية بحث وتفتيش في منطقة (المقالع) تمكنت خلالها من ضبط كدس للأعتدة والمواد المتفجرة احتوى على خمسة قنابل هاون عيار (60) ملم، ورمانة مضادة للدروع وحشوات دافعة وعتاد "بي كيه سي"، مخلفات حربية لعصابات داعش الإرهابية".

وأكد البيان أنه تم رفع وإبطال مفعول جميع المواد المتفجرة من قبل خبراء الجهد الهندسي بدون وقوع أي حوداث تذكر، مضيفا أنه تم إحالة الإرهابي إلى الجهات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حقه.

ويأتي هذا في الوقت الذي تشدد فيه القوات العراقية من إجراءاتها وعملياتها الأمنية خلال هذه الفترة في مختلف أنحاء البلاد لملاحقة وطرد فلول تنظيم داعش الإرهابي وقمع العمليات الإرهابية في البلاد.