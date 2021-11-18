العراق يعلن العثور على أحد الأوكار الإرهابية فى كركوك

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أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية العراقية اليوم الخميس، تدمير أحد الأوكار التابعة لتنظيم داعش الإرهابي في ناحية الرياض بمحافظة كركوك الواقعة شمالي البلاد.

وأفادت القيادة ـ في بيان أوردته (القناة) العراقية الإخبارية اليوم ـ بأن "قوة أمنية مشتركة نفذت بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وبمساعدة الطائرات المسيرة عملية تفتيش وتطهير منطقة الهاشمية بناحية الرياض في محافظة كركوك الواقعة شمالي البلاد، مما أسفر عن العثور على أحد الأوكار التابعة لتنظيم داعش الإرهابي".

وأضاف البيان أن " القوة المشتركة عثرت داخل أحد الاوكار الإرهابية التي تم العثور عليها على صاروخ قاذفة، بندقية كلاشنكوف، مخزني بندقية كلاشنكوف، و 14 دائرة كهربائية تستخدم للتفجير، ودرع نسيجي، 3 جوازات سفر، "4 " فلاش ميموري، 3 أقراص "سي دي"و 5 هواتف محمولة مختلفة الأنواع"، مؤكدا أنه تم تدمير الوكر والتعامل مع المضبوطات وفق الإجراءات القياسية وبدون وقوع أي خسائر تذكر.

وأشارت إلى أن هذا يأتي في الوقت الذي نفذت فيه قوة مشتركة أخرى عملية أمنية في منطقة حافة وادي نهر العباسي ضمن قاطع عمليات محافظة كركوك، لملاحقة مسلحي تنظيم داعش الإرهابي، والبحث عن المطلوبين، وذلك لبسط سلطة القانون في البلاد.

وكانت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، قد عثرت في وقت سابق اليوم على عبوات ناسفة وقنابل أمريكية الصنع في قضاء تلعفر بمحافظة نينوي الواقعة شمالي البلاد.