العراق: العثور على عبوات ناسفة وقنابل أمريكية الصنع فى نينوى

أ.ش.أ

عثرت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، على عبوات ناسفة وقنابل أمريكية الصنع في قضاء تلعفر بمحافظة نينوى الواقعة شمالي البلاد.

وأفادت المديرية في بيان أوردته القناة "العراقية" الإخبارية اليوم الخميس، بأنه "بناء على معلومات استخباراتية دقيقة تفيد بوجود كدس عتاد في محيط ناحية العياضية التابعة إلى قضاء تلعفر على الفور خرجت القوة الأمنية إلى المنطقة المشار إليها وبعد البحث والتفتيش تم العثور على عدد 8 عبوة ناسفة وحزام ناسف ومقذوف مدفعية عيار 155 ملم وعدد 3 قنابل أمريكية الصنع في شمال البلاد".

وأضاف البيان، انه "تم معالجة وتفجير المواد المتفجرة من قبل الفريق الهندسي وفق الإجراءات القياسية وبدون وقوع أي حوادث تذكر"

ويأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه قيادة عمليات بغداد إلقاء القبض على أحد الإرهابيين وضبط أسلحة مختلفة الأنواع خلال عمليات أمنية في مناطق متفرقة من العاصمة العراقية بغداد.