الضرائب: السياسة الضريبية فى مصر مستقرة ونستهدف تحقيق العدالة

ماجد تمراز

قال الدكتور سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب ، إن السياسة الضريبية في مصر ثابتة ومستقرة، ولا يوجد نية لفرض ضرائب جديدة، مشيرا إلى أن كل ما يحدث هو مشروعات تطوير تؤدي إلى توسع أفقي، لإدخال الاقتصاد الموازي ضمن منظومة الضرائب للاستفادة منه

وأضاف خلال لقاءه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة "الحياة": "ما نسعى إليه هو تحقيق العدالة الضريبية وكل من يزاول نشاط عليه أن يدفع ضريبة مقابل ذلك، ولا أحد ينكر المصروفات التي تم إنفاقها خلال جائحة كورونا، وأكثر من 100 مليار جنيه أنفقت خلال العام الأول للجائحة فقط، بالإضافة للمشروعات القومية، ولذلك لابد أن تحصل الدولة على حقوقها".

وقال: "معظم التعديلات التشريعية التي صدرت خلال عامي 2019 و2020، هي تعديلات في صالح المواطن البسيط، وهناك مراعاة تامة لصغار الممولين، وعندما نقول أن الموظف صاحب الدخل 2000 جنيه معفي من الضريبة، فهو أمر في صالح المواطن البسيط بكل تأكيد".