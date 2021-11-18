الصحة: تركيب الأجهزة المحفزة للعصب الحائر لأول مرة بمستشفيات التأمين الصحى مجانا

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إدراج خدمة تركيب الأجهزة المحفزة للعصب الحائر بمستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي، حيث تم تركيب الأجهزة لـ 4 أطفال بالمجان، وذلك في إطار حرص الوزارة على سلامة وصحة المواطنين وتوسيع قاعدة الخدمات الطبية المقدمة لهم.

وأشار الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إلى أنه تم تركيب الأجهزة لأطفال تراوحت أعمارهم ما بين 7 إلى 11 عام، لافتاً إلى أنهم كانوا يعانون من تشنجات متكررة غير مستجيبة للأدوية المتعددة.

ولفت "ضاحي" إلى أن تكلفة تركيب الأجهزة للأطفال تخطت مليون جنيه، مؤكداً تقديم الخدمة للمرضى بالمجان، كما أشار إلى استمرار التوسع في تركيب الأجهزة للمرضى من خلال مستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي، التي تقدم خدماتها لـ حوالي 54 مليون و500 ألف منتفع.

يذكر أنه تم استحداث خدمات طبية وبوتوكولات علاجية بمختلف التخصصات الطبية بمستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي، حيث تم استحداث ( زراعة الصمام الأورطي بواسطة القسطرة، إصلاح تمدد الشريات الأورطي الباطني باستخدام الدعامة المغطاة )، فضلاً عن التوسع في خدمات جراحة المخ والأعصاب، وإنشاء منظومة متكاملة لتوفير الأجهزة التعويضية للمنتفعين من منظومة التأمين الصحي.