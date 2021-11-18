الصحة العالمية تحذر من زيادة مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية بسبب كورونا

كتبت أمل علام

أطلقت منظمة الصحة العالمية مؤتمرا صحفيا عبر الفيديو، للإعلان عن الأسبوع العالمى للمضادات الحيوية فى الفترة من 18 إلى 24 نوفمبر، لمعرفة العواقب الخطيرة لمقاومة مضادات الميكروبات وعلاقتها بفيروس كورونا اليوم الخميس.

من جانبه أكد الدكتور رشيد بوجيدور، الممثل الإقليمى الفرعى لشمال أفريقيا، المنظمة العالمية لصحة الحيوان، نهدف إلى كسب التأييد بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ برامج التنمية المستدامة ونشر الأبحاث العلمية والاستفادة من خلال التعاون بين القطاعات المتعلقة بمقاومة البكتيريا.

من جانبها قالت الدكتورة فريدريكا ماين، كبيرة مسئولى تنمية الثروة الحيوانية، مكتب منظمة الأغذية والزراعة الإقليمى للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، منذ انتشار جائحة كورونا زاد استخدام المضادات الحيوية مما يزيد من مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية، موضحة أن مضادات الفيروسات ومضادات البكتيريا تؤدى إلى مقاومة بسبب الاستخدام العشوائى لها دون داعٍ، لذلك لابد من مراعاة صرف المضادات الحيوية بروشتة أو بوصفة طبية.