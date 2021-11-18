الصحة العالمية تحذر من الاستخدام العشوائى للمضادات الحيوية.. يزيد من احتمالات الوفاة

كتبت أمل علام

كشفت الدكتورة فريدريكا ماين، كبيرة مسئولي تنمية الثروة الحيوانية، مكتب منظمة الأغذية والزراعة الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، ان هناك مضادات حيوية تستخدم للحيوانات وهى فى الحقيقة يجب أن تستخدم للبشر فقط وليس للحيوان، موضحة أن هناك تداعيات كثيرة ناتجة عن مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية.

واضافت، أنه يجب إشراك الجمهور لرفع الوعى العام بكثافة لأن القضية تعتبر مشتركة.

وقالت الدكتورة الدكتورة مها طلعت، المستشارة الإقليمية لمقاومة مضادات الميكروبات بمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط،، خلال مؤتمر صحفى للمنظمة اليوم الخميس، إن علاجات الدرن اكتسب مقاومة جدا وعلاج أمراض الدم والجروح نتيجة الاستخدام العشوائى للمضادات الحيوية ، مضيفة أن عدم فعالية المضادات الحيوية يؤدى الى انتشار العديد من الأمراض ، ويتمثل ذلك فى حالة الاطفال المبتسرين وعدوى الجروح العميقة والجراحات الكبيرة وعلاج السرطان ، حيث انه اذا فقد المضاد الحيوى فعاليته سيؤدى ذلك الى انتشار العديد من الأمراض والعدوى.

وقالت إن هناك تقرير اقتصادى ظهر توقع أن جميع الدول اذا لم تتخذ إجراءات قوية فإنه ستزداد الوفيات لتصل الى 10 ملايين بحلول 2025 اذا لم يتم ترشيد المضادات الحيوية، وزيادة العدوى وانتشار البكتريا الشرسة المقاومة.