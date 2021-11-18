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السيدة انتصار السيسى: لقاء الأميرة كاميلا كان فرصة للحديث حول تمكين المرأة

الخميس، 18 نوفمبر 2021 03:49 م
السيدة انتصار السيسى: لقاء الأميرة كاميلا كان فرصة للحديث حول تمكين المرأة السيدة انتصار السيسى مع صاحبة السمو الملكى الدوقة كاميلا دوقة كورنوال
كتب محمد الجالى

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عبرت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، عن سعادتها باستقبال صاحبة السمو الملكي الدوقة كاميلا، دوقة كورنوال، اليوم، الخميس، بصحبة صاحب السمو الملكي الأمير تشارلز، أمير ويلز، في بلدهم الثاني مصر. 
 
وقالت السيدة انتصار السيسى علي حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": " كان لقائي مع صاحبة السمو الملكي فرصة للحديث حول تمكين المرأة وخطوات الدولة لتعزيز دورها سواء داخل الحكومة أو البرلمان وتأهيل جيل جديد من الشابات المصرية، فضلا عن جهود الدولة في توفير حياة كريمة لكل المصريين عبر سلسلة من المبادرات والبرامج الرئاسية".
 
وتابعت:"وكانت كلمات الدوقة معبرة بحق عن حب لمصر وسعادة بالعودة إليها لأول مرة منذ سنوات طويلة.تمنياتي لضيفة مصر العزيزة بقضاء وقت ممتع في مصر، مجددة الترحيب بسموها وبصاحب السمو الملكي الأمير تشارلز".

 

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