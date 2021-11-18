السفير البريطانى: الأمير تشارلز سيلتقى الرئيس السيسى خلال زيارته لمصر

كتب أيمن رمضان

كشف السفير البريطاني بالقاهرة، جاريث بايلي، كواليس الزيارة التاريخية للأمير تشارلز أمير ويلز ودوقة كورنوال إلى مصر، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك لقاء رسمي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي فى قصر الاتحادية، ثم سيزور شيخ الأزهر، وسيكون هناك لقاء ما بين الأمير والبابا تواضروس الثانى، بالإضافة إلى زيارة خاصة للمشاريع التي تعتبر كنموذج للتنمية المستدامة داخل الدولة المصرية.

وأضاف السفير البريطاني خلال لقاء له عبر تطبيق "زووم"، ببرنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، عبر قناة "CBC" ، أن دوقة كورنوال ستلتقى بعدد من السيدات المعيلات وكيفية دعم أنفسهن بطرق تحافظ على البيئة، مشددا على أن الأمير تشارلز مشتاق لزيارة الأهرامات.

وأشار "جاريث بايلي" إلى أن هناك احترام لمصر فى العالم كونها دولة ستترأس قمة المناخ العام المقبل، لافتًا إلى أن هناك أكثر من 4 آلاف سائح بريطاني يزورون مصر أسبوعيًا.